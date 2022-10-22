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"Укренерго": пошкодження енергооб’єктів можуть перевищити наслідки атак 10-11 жовтня

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 12:09
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В "Укренерго" повідомили, що масштаби пошкоджень внаслідок таки на енергооб’єкти 22 жовтня, можуть перевищувати ті, які були після ударів 10 -11 жовтня.

Джерело: пресслужба "Укренерго"

Дослівно: "​​Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня".

Деталі: Повідомляється, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

В "Укренерго" кажуть, що наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Що було раніше: За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України.

Теми: енергетикавійнаУкраїнаРосія
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