"Укрэнерго": повреждения энергообъектов могут превысить последствия атак 10-11 октября

В "Укрэнерго" сообщили, что масштабы повреждений в результате таки на энергообъекты 22 октября, могут превышать те, которые были после ударов 10-11 октября.

Источник: пресс-служба "Укрэнерго"

Дословно: "Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября".

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Детали: Сообщается, что ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.

В "Укрэнерго" говорят, что сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Что предшествовало: По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 10 по 20 октября в результате обстрелов российских оккупантов было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины.