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Росіяни повторно атакували Волинь: новий приліт по енергооб'єкту

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 13:04
ілюстративне фото

Ворог повторно атакував Волинь, зафіксовано новий "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова волинської ОВА Юрій Погуляйко

Пряма мова: "Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Попередньо – постраждалих немає.  Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється".

Деталі: Погуляйко запевнив, що наразі працюють усі відповідні служби. Він вкотре закликав волинян не публікувате та не поширювате фото і відеоматеріали у соцмережах.

Що передувало: Під час першої ранкової повітряної тривоги луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті яких було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Теми: Волинська областьвійна
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