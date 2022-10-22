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Россияне повторно атаковали Волынь: новый прилет по энергообъекту

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 13:04
Россияне повторно атаковали Волынь: новый прилет по энергообъекту
иллюстративное фото

Враг повторно атаковал Волынь, зафиксирован новый "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.

Источник: глава волынской ОВА Юрий Погуляйко

Прямая речь: "Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры.

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Предварительно - пострадавших нет.  Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Погуляйко заверил, что сейчас работают все соответствующие службы. Он в очередной раз призвал волынян не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.

Что предшествовало: Во время первой утренней воздушной тревоги луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате которых был поврежден энергетический объект.

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Темы: Волынская областьвойна
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