Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям терміново 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра.

Джерело: окупанти Херсонщини у Telegram

Деталі: Таке рішення, кажуть окупанти, викликане напруженою ситуацією на фронті, обстрілами та начебто "загрозою терактів".

Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Що було раніше: 20 жовтня повідомлялось, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.