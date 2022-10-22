Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
Субота, 22 жовтня 2022, 14:08
Окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям терміново 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра.
Джерело: окупанти Херсонщини у Telegram
Деталі: Таке рішення, кажуть окупанти, викликане напруженою ситуацією на фронті, обстрілами та начебто "загрозою терактів".
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Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.
Що було раніше: 20 жовтня повідомлялось, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.