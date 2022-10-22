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Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 14:08

Окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям терміново 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра.

Джерело: окупанти Херсонщини у Telegram

Деталі: Таке рішення, кажуть окупанти, викликане напруженою ситуацією на фронті, обстрілами та начебто "загрозою терактів".

Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.  

Що було раніше: 20 жовтня повідомлялось, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.

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Теми: ХерсонвійнаУкраїнаРосія
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