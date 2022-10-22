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Оккупанты приказали жителям Херсона срочно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 14:08

Оккупационные "власти" Херсонской области из-за "напряженной ситуации на фронте" приказали жителям срочно 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

Источник: оккупанты Херсонщины в Telegram

Детали: Такое решение, говорят оккупанты, вызвано напряженной ситуацией на фронте, обстрелами и якобы "угрозой терактов".

Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. 

Что предшествовало: 20 октября сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Темы: ХерсонвойнаУкраинаРосcия
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