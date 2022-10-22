У Києві вбили добровольця "Свободи", підозрюваних арештували

У Києві в результаті дорожнього конфлікту вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд арештував трьох підозрюваних.

Джерело: заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко в Facebook, патрульна поліція, поліція Києва, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Вдень 21 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Академіка Глушкова. Прибувши на місце події, інспектори патрульної поліції побачили скривавленого чоловіка. Охоронці порядку викликали медиків та кинулися надавати домедичну допомогу. Опитавши очевидців, патрульні передали іншим екіпажам марку та колір автомобіля, а також напрямок, куди поїхали зловмисники.

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Згодом патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus. Інспектори заблокували транспортний засіб й затримали водія та двох пасажирів.

За даними слідства, між водієм "Хюндай" (Щербиною) та "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій та пасажири авто "Лексус" побили потерпілого, а потім керманич позашляховика вистрелив у опонента та втік з місця події.

34-річний потерпілий від отриманих травм помер.

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Як уточнили УП в прокуратурі, двом пасажирам "Лексуса" оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, водію - за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Прокурорами внесено клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для всіх трьох фігурантів.

Речниця відомства Надія Максимець зазначила, що Голосіївський райсуд мав розглянути їх удень, але в результаті віялового відключення електрики не зміг цього зробити.

"Ми очікуємо, що світло ввімкнуть після 17 і рішення буде ухвалено", - додала вона.

Оновлено: Речниця прокуратури пізніше повідомила, що суд арештував усіх трьох підозрюваних.

Деталі: За даними Іллєнка, у Щербини залишилися дружина і дитина.

Заступник голови ВО "Свобода" публікує прізвища підозрюваних: Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982), Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998), Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).