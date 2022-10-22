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В Киеве убили добровольца "Свободы", подозреваемых арестовали

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 16:32
фото полиции Киева

В Киеве в результате дорожного конфликта убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину, суд арестовал троих подозреваемых..

Источник: замглавы ВО "Свобода" Андрей Ильенко в Facebook, патрульная полиция, полиция Киева, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Днем 21 октября на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Глушкова.

Прибыв на место происшествия, инспекторы патрульной полиции увидели окровавленного мужчину. Стражи порядка вызвали медиков и бросились оказывать домедицинскую помощь.

Опросив очевидцев, патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля, а также направление, куда поехали злоумышленники.

Впоследствии патрульные обнаружили похожий по ориентировке автомобиль Lexus. Инспекторы заблокировали транспортное средство и задержали водителя и двух пассажиров.

По данным следствия, между водителем "Хюндай" (Щербиной) и "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры авто "Лексус" избили потерпевшего, а затем водитель внедорожника выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.

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34-летний пострадавший от полученных травм скончался.

Как уточнили УП в прокуратуре, двум пассажирам "Лексуса" объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, водителю - по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Прокурорами внесены ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей для всех трех фигурантов.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец отметила, что Голосеевский райсуд должен был рассмотреть их днем, но в результате веерного отключения электричества не смог этого сделать.

"Мы ожидаем, что свет включат после 17.00 и решение будет принято", - добавила она.

Обновлено: Спикер прокуратуры позже сообщила, что суд арестовал всех трех подозреваемых.

Детали: По данным Ильенко, у Щербины остались жена и ребенок.

 

Заместитель председателя ВО "Свобода" публикует фамилии подозреваемых: Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982), Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998), Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996) (водитель).

 

Темы: убийствоКиевСвобода
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