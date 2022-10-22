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Зеленський: Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 19:40
Зеленський: Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає Росії дрони.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC

Пряма мова: "Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: "Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки"… Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані.

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Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня, чиста брехня. Вони вбивають наших людей".

Деталі: Зеленський підкреслив, що не довіряє керівництву Ірану.

Він згадав про збиття ракетою в Ірані українського літака МАУ у січні 2020 року, внаслідок якого загинули 176 осіб. Президент нагадав, що спочатку Іран заперечував свою причетність до катастрофи, але згодом був змушений її визнати, але заявив, що це була випадковість.

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"Але, крім вибачень, вони не зробили нічого. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили це на рівні лідера… І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про те, що "Іран торгує з Росією дронами "Шахед" і ракетами, тощо", але Іран усе заперечував.

"І ми зараз бачимо: сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університету, по університету, виключення нашої енергетики, просто для того, щоб люди не пережили цю зиму", - констатував Зеленський.

Теми: ЗеленськийІранРосіявійна
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