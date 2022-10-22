Зеленський: Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає Росії дрони.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC

Пряма мова: "Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: "Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки"… Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані.

Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня, чиста брехня. Вони вбивають наших людей".

Деталі: Зеленський підкреслив, що не довіряє керівництву Ірану.

Він згадав про збиття ракетою в Ірані українського літака МАУ у січні 2020 року, внаслідок якого загинули 176 осіб. Президент нагадав, що спочатку Іран заперечував свою причетність до катастрофи, але згодом був змушений її визнати, але заявив, що це була випадковість.

"Але, крім вибачень, вони не зробили нічого. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили це на рівні лідера… І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли", - сказав Зеленський.

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За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про те, що "Іран торгує з Росією дронами "Шахед" і ракетами, тощо", але Іран усе заперечував.

"І ми зараз бачимо: сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університету, по університету, виключення нашої енергетики, просто для того, щоб люди не пережили цю зиму", - констатував Зеленський.