Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Иран врет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 19:40
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Иран врет, когда заявляет, что не поставляет России дроны.

Источник: Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC

Прямая речь: "Иран поставляет им (россиянам - ред.) дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: "Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты"... Мы говорим конкретику - Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы.

Им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей".

Детали: Зеленский подчеркнул, что не доверяет руководству Ирана.

Он вспомнил о сбитом ракетой в Иране украинском самолете МАУ в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Президент напомнил, что сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность.

"Но, кроме извинений, они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, которые потеряли своих близких. Они говорили это на уровне лидера... И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли", - сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, Украина имела информацию от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что "Иран торгует с Россией дронами "Шахед" и ракетами и т.д.", но Иран все отрицал.

"И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университета, по университету, выключение нашей энергетики, просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму", - констатировал Зеленский.

Темы: ЗеленскийИранРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Иркутске на дом упал истребитель "Су-30", пилоты погибли

Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине – Сопротивление

РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка

Двигатели "Мотор Сич" обнаружены в сбитых вертолетах РФ, Богуслаев получил подозрение - СБУ

Bloomberg: Формируется "теневой флот" из нефтяных танкеров для обслуживания России

В Перми вспыхнул пожар на заводе, где делают заряды к "Градам" и "Смерчам" — росСМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский сказал, когда могут возобновиться переговоры с Россией
Зеленский: Мир должен предупредить Россию, что ударит по ней в случае ядерного удара по Банковой
Зеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор
Последние новости
15:29
Россия держит в трех морях 17 кораблей и катеров: общий залп "Калибров" – 100 ракет
15:08
Си Цзиньпина с переизбранием генсеком компартии Китая поздравили Путин и лидер КНДР
14:52
Шойгу начал рассказывать бред о "грязной бомбе" Украины
14:19
фотоВ Лондоне тысячи людей вышли на марш с призывом вернуть Британию в ЕС
14:15
В Хмельницкой области восстановлено энергоснабжение – Укрэнерго
14:12
Напел на миллион: во Львовской области 8-летний волонтер собирает средства для ВСУ
13:56
видеоВ Иркутске на дом упал истребитель "Су-30", пилоты погибли
13:46
Риши Сунак официально вступил в борьбу за пост следующего премьер-министра Британии
13:34
Ночной обстрел Донетчины: в Курдюмовке погибли 3 человека
13:32
В Молдове министр призвал не ссориться из-за экономии: если выключаете свет, занимайтесь любовью
Все новости...