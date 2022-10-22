Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Иран врет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 19:40
Зеленский: Иран врет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Иран врет, когда заявляет, что не поставляет России дроны.

Источник: Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC

Прямая речь: "Иран поставляет им (россиянам - ред.) дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: "Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты"... Мы говорим конкретику - Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы.

Реклама:

Им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей".

Детали: Зеленский подчеркнул, что не доверяет руководству Ирана.

Он вспомнил о сбитом ракетой в Иране украинском самолете МАУ в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Президент напомнил, что сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность.

ВИДЕО ДНЯ

"Но, кроме извинений, они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, которые потеряли своих близких. Они говорили это на уровне лидера... И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина имела информацию от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что "Иран торгует с Россией дронами "Шахед" и ракетами и т.д.", но Иран все отрицал.

"И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университета, по университету, выключение нашей энергетики, просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму", - констатировал Зеленский.

Темы: ЗеленскийИранРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: