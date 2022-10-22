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Зеленський: ЗСУ щоденно просуваються вперед, їх не зупинять удари по інфраструктурі

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 22:25
Зеленський: ЗСУ щоденно просуваються вперед, їх не зупинять удари по інфраструктурі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українські війська щоденно просуваються вперед на фронті, і їх не зупинять терористичні удари РФ по інфраструктурі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні.

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Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю, щоденно просуваються вперед".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що російська армія "програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог".

Президент також закликав українців заощаджувати електроенергію та планувати свій день, враховуючи графіки стабілізаційних відключень електрики.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У суботу росіяни знову здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України. 
  • За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
  • Генштаб повідомив, що внаслідок ворожих ударів у суботу постраждали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. 
  • У суботу окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних іранських дронів. При цьому 20 крилатих ракет та 11 БпЛА українським захисникам вдалося збити.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
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