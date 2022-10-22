Зеленский: ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские войска ежедневно продвигаются вперед на фронте, и их не остановят террористические удары РФ по инфраструктуре.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, будто этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что Россия не имеет шансов выиграть в этой войне.

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Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю, ежедневно продвигаются вперед".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что российская армия "проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед".

Президент также призвал украинцев экономить электроэнергию и планировать свой день, учитывая графики стабилизационных отключений электричества.

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