Зеленский: ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре
Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские войска ежедневно продвигаются вперед на фронте, и их не остановят террористические удары РФ по инфраструктуре.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, будто этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что Россия не имеет шансов выиграть в этой войне.
Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю, ежедневно продвигаются вперед".
Детали: Зеленский также подчеркнул, что российская армия "проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед".
Президент также призвал украинцев экономить электроэнергию и планировать свой день, учитывая графики стабилизационных отключений электричества.
Предыстория:
- В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины.
- По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
- Генштаб сообщил, что в результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
- В субботу оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных иранских дронов. При этом 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским защитникам удалось сбить.