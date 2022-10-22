Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 22:25
Зеленский: ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские войска ежедневно продвигаются вперед на фронте, и их не остановят террористические удары РФ по инфраструктуре.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, будто этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что Россия не имеет шансов выиграть в этой войне.

Реклама:

Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю, ежедневно продвигаются вперед".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что российская армия "проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед".

Президент также призвал украинцев экономить электроэнергию и планировать свой день, учитывая графики стабилизационных отключений электричества.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. 
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Генштаб сообщил, что в результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей. 
  • В субботу оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных иранских дронов. При этом 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским защитникам удалось сбить.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: