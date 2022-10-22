Ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців – ОП

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: Станом на 14 годину, за даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500.

Тимошенко нагадав, що загалом силами ППО знищено 18 ракет.

Пряма мова: "Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію!".

Нагадаємо: 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.