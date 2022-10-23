В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ

На Пермському пороховому заводі, де роблять заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч" і комплексів ППО, сталася пожежа – двоє загинули, є постраждалий.

Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на джерело, The Insider, Telegram-канал "112"

Деталі: За даними "112", загоряння сталося в корпусі з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів, пожежники вже загасили вогонь.

Що передувало: Це вже не перша подія на цьому заводі. 1 травня на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє осіб, третя опинилася у реанімації.