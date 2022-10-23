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В Перми вспыхнул пожар на заводе, где делают заряды к "Градам" и "Смерчам" — росСМИ

Анастасия КалатурВоскресенье, 23 октября 2022, 01:03
В Перми вспыхнул пожар на заводе, где делают заряды к Градам и Смерчам — росСМИ
ФОТО: 59.RU

На Пермском пороховом заводе, где делают заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО, произошел пожар - двое погибли, есть пострадавший.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на источник, The Insider, Telegram-канал "112"

Детали: По данным "112", возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс на площади 20 квадратных метров, пожарные уже потушили огонь.

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Что предшествовало: Это уже не первое происшествие на этом заводе. 1 мая на территории Пермского порохового завода прогремел сильный взрыв, погибли два человека, третий оказался в реанимации.

Темы: пожарРосcия
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