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Росіяни вночі гатили по Дніпропетровщині з РСЗВ, в Нікопольському районі збито "Shahed-136" - ОВА

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 08:16
Ілюстративне фото ДСНС Дніпропетровщини

Вночі окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини, гатили з РСЗВ та важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду".

Деталі: За його даними, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Також вночі у Нікопольському районі військові з ПК "Схід" знищили дрон-камікадзе "Shahed-136".

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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