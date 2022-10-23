Росіяни вночі гатили по Дніпропетровщині з РСЗВ, в Нікопольському районі збито "Shahed-136" - ОВА

Вночі окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини, гатили з РСЗВ та важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду".

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Деталі: За його даними, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Також вночі у Нікопольському районі військові з ПК "Схід" знищили дрон-камікадзе "Shahed-136".