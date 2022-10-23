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Россияне ночью били по Днепропетровщине из РСЗО, в Никопольском районе сбит "Shahed-136" - ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 08:16
Иллюстративное фото ГСЧС Днепропетровщины

Ночью оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровщины, били из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду".

Детали: По его данным, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Также ночью в Никопольском районе военные из ВК "Восток" уничтожили дрон-камикадзе "Shahed-136".

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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