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Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 08:21
Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років
ФОТО: GETTY

Сі Цзіньпін затверджений на посаді лідера Китаю на безпрецедентний третій термін.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою, як пише Reuters, "місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".

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Іншими членами комітету є Чжао Лецзі і Ван Хунін, які були в попередньому складі комітету, а також новачки Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі. Лі Цян також новий член Постійного комітету.

Сі також був повторно призначений у неділю головою Центральної військової комісії.

Голова Комуністичної партії Шанхаю Лі Цян, ймовірно, змінить Лі Кецяна на посаді прем'єр-міністра, коли той піде у відставку в березні.

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Що передувало:

  • Раніше повідомлялося, що Сі має намір обратися на третій п'ятирічний термін як генеральний секретар партії, створюючи прецедент.
  • 22 жовтня правляча Комуністична партія Китаю на з'їзді зміцнила статус Сі й оприлюднила склад Центрального комітету, в якому немає двох ключових чиновників, які не мають зв'язків із лідером країни. Це прем'єр Лі Кецян, який іде з посади, і колишній партійний керівник Гуандуна Ван Ян, якого розглядали як потенційну заміну прем'єру.
  • Поправками, які партія внесла до свого статуту, Сі визначається як "основний" лідер партії, а його ідеї - як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. "Дві гарантії" підтверджують "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.
  • Інша поправка закріпила "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності" в конституції партії, також уперше до статуту було включено заклик протистояти і стримувати сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню.

Теми: політична системаКитай
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