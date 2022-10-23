Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років

Сі Цзіньпін затверджений на посаді лідера Китаю на безпрецедентний третій термін.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою, як пише Reuters, "місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".

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Іншими членами комітету є Чжао Лецзі і Ван Хунін, які були в попередньому складі комітету, а також новачки Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі. Лі Цян також новий член Постійного комітету.

Сі також був повторно призначений у неділю головою Центральної військової комісії.

Голова Комуністичної партії Шанхаю Лі Цян, ймовірно, змінить Лі Кецяна на посаді прем'єр-міністра, коли той піде у відставку в березні.

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