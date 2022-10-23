Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Си Цзиньпин остался у власти Китая еще на пять лет

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 08:21
Си Цзиньпин остался у власти Китая еще на пять лет
ФОТО: GETTY

Си Цзиньпин утвержден на посту лидера Китая на беспрецедентный третий срок.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высшего руководящего органа Китая, который состоит из лояльных сторонников, закрепив за собой, как пишет Reuters, "место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

Реклама:

Другими членами комитета являются Чжао Лецзи и Ван Хунин, которые были в предыдущем составе комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также новый член Постоянного комитета.

Си также был повторно назначен в воскресенье председателем Центральной военной комиссии.

Председатель Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, вероятно, сменит Ли Кэцяна на посту премьер-министра, когда тот уйдет в отставку в марте.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что Си намерен избраться на третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря партии, создавая прецедент.
  • 22 октября правящая Коммунистическая партия Китая на съезде укрепила статус Си и обнародовала состав Центрального комитета, в котором нет двух ключевых чиновников, не имеющих связей с лидером страны. Это премьер Ли Кэцян, который уходит с должности, и бывший партийный руководитель Гуандуна Ван Ян, которого рассматривали как потенциальную замену премьеру.
  • Поправками, которые партия внесла в свой устав, Си определяется как "основной" лидер партии, а его идеи - как руководящие принципы будущего развития Китая. "Две гарантии" подтверждают "основной" статус Си в партии и централизованную власть партии над Китаем.
  • Другая поправка закрепила "развитие боевого духа, укрепление боеспособности" в конституции партии, также впервые в устав был включён призыв противостоять и сдерживать сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня.

Темы: политическая системаКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
политическая система
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Как связаны Telegram-каналы нардепов и чей самый популярный?
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: