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Си Цзиньпин остался у власти Китая еще на пять лет

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 08:21
ФОТО: GETTY

Си Цзиньпин утвержден на посту лидера Китая на беспрецедентный третий срок.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высшего руководящего органа Китая, который состоит из лояльных сторонников, закрепив за собой, как пишет Reuters, "место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

Другими членами комитета являются Чжао Лецзи и Ван Хунин, которые были в предыдущем составе комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также новый член Постоянного комитета.

Си также был повторно назначен в воскресенье председателем Центральной военной комиссии.

Председатель Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, вероятно, сменит Ли Кэцяна на посту премьер-министра, когда тот уйдет в отставку в марте.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что Си намерен избраться на третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря партии, создавая прецедент.
  • 22 октября правящая Коммунистическая партия Китая на съезде укрепила статус Си и обнародовала состав Центрального комитета, в котором нет двух ключевых чиновников, не имеющих связей с лидером страны. Это премьер Ли Кэцян, который уходит с должности, и бывший партийный руководитель Гуандуна Ван Ян, которого рассматривали как потенциальную замену премьеру.
  • Поправками, которые партия внесла в свой устав, Си определяется как "основной" лидер партии, а его идеи - как руководящие принципы будущего развития Китая. "Две гарантии" подтверждают "основной" статус Си в партии и централизованную власть партии над Китаем.
  • Другая поправка закрепила "развитие боевого духа, укрепление боеспособности" в конституции партии, также впервые в устав был включён призыв противостоять и сдерживать сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня.

Темы: политическая системаКитай
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