Си Цзиньпин остался у власти Китая еще на пять лет

Си Цзиньпин утвержден на посту лидера Китая на беспрецедентный третий срок.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высшего руководящего органа Китая, который состоит из лояльных сторонников, закрепив за собой, как пишет Reuters, "место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

Другими членами комитета являются Чжао Лецзи и Ван Хунин, которые были в предыдущем составе комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также новый член Постоянного комитета.

Си также был повторно назначен в воскресенье председателем Центральной военной комиссии.

Председатель Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, вероятно, сменит Ли Кэцяна на посту премьер-министра, когда тот уйдет в отставку в марте.

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