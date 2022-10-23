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Двигатели "Мотор Сич" обнаружены в сбитых вертолетах РФ, Богуслаев получил подозрение - СБУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 09:32
Двигатели Мотор Сич обнаружены в сбитых вертолетах РФ, Богуслаев получил подозрение - СБУ
ВЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.

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По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.

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Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

- Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

- КО-52 "Аллигатор";

- Ми-28Н "Ночной охотник".

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками, отмечает СБУ.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Отмечается, что в ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

 

Что предшествовало: 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.

Темы: СБУ
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