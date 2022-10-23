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У Сєвєродонецьку окупанти збирають списки охочих оселитися в чужі домівки – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 10:09
Фото ілюстративне з Telegram Гайдая

Російські окупанти знеструмлюють населені пункти у Луганській області, щоб люди залишали свої домівки, а у Сєвєродонецьку вже збирають списки охочих оселитися в чуже житло.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати.

Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити їх в атаку".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі їх утримують під вартою на одному з підприємств у Кремінній.

Гайдай також повідомив, що окупанти знеструмлюють населені пункти Луганщини, щоб люди залишали свої домівки.

При цьому у Сєвєродонецьку вже збирають списки охочих заселитися в чужу домівку. Так звана "адміністрація" загарбників пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова.

Голова ОВА повідомив, що ситуація на адмінмежі Луганської області залишається напруженою. Росіяни з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли Стельмахівку.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас 22 жовтня захисники вчергове відбили атаку росіян на Білогорівку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів і уразила 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також дві позиції зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер Ка-52 та три БпЛА "Орлан".

А військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

Теми: Луганська областьвійнаокупаціямобілізація
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