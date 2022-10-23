В Северодонецке оккупанты собирают списки желающих поселиться в чужое жилье – Гайдай

Российские оккупанты обесточивают населенные пункты в Луганской области, чтобы люди покидали свои дома, а в Северодонецке уже собирают списки желающих поселиться в чужое жилье.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

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Некоторые сбежали, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас их удерживают под стражей на одном из предприятий в Кременной.

Гайдай также сообщил, что оккупанты обесточивают населенные пункты Луганщины, чтобы люди покидали свои дома.

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При этом в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужое жилье. Так называемая "администрация" захватчиков предлагает квартиры со всеми условиями. Опрос начали с улицы Новикова.

Глава ОВА сообщил, что ситуация на админгранице Луганской области остается напряженной. Россияне из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли Стельмаховку.

В то же время 22 октября защитники в очередной раз отбили атаку россиян на Белогоровку.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов и поразила 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также две позиции зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и три БпЛА "Орлан".

А военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.