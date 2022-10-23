Нічний обстріл Донеччини: в Курдюмівці загинуло 3 людей
Неділя, 23 жовтня 2022, 13:34
Внаслідок нічних обстрілів Донеччині, в населеному пункті курдюмівка Торецької громалди загинуло 3 мирних мешканців.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді".
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Деталі: За його словам, артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку –чоловік.
Також Кириленко закликав мешканців області до евакуації.
Що було раніше: За даними Кириленка, російські загарбники за минулу добу вбили 2 мешканців області, ще 9 людей отримали поранення.
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