Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нічний обстріл Донеччини: в Курдюмівці загинуло 3 людей

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 13:34
Фото: Кириленко у Telegram

Внаслідок нічних обстрілів Донеччині, в населеному пункті курдюмівка Торецької громалди загинуло 3 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді".

Деталі: За його словам, артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку –чоловік.

Також Кириленко закликав мешканців області до евакуації.

Що було раніше: За даними Кириленка, російські загарбники за минулу добу вбили 2 мешканців області, ще 9 людей отримали поранення.

Теми: Донецька областьвійнажертвиУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Шойгу намагався залякати країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні

RT вигнав свого пропагандиста за пропозицію топити українських дітей у річці

Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ – Резніков

Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії

У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

У Єврокомісії заявили про "остаточне відокремлення" від газу з Росії

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 2 мешканців Донеччини, ще 9 людей було поранено – ОВА
Росіяни у Бахмуті за добу вбили 3 мирних мешканців – ОВА
У звільненому Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей
Останні новини
08:57
Росіяни не збираються йти з ЗАЕС, але нібито не проти "захисної зони"
08:34
Британська розвідка: Україна все краще збиває іранські "Шахеди"
08:26
Голова ГУР: Росія хоче занурити Україну в темряву й холод, але цього не буде
08:17
Берлін каже про "практично вичерпані" можливості з прийому біженців
07:57
США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про "брудну бомбу"
07:15
Зведення Генштабу: Росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС, щоб вони уклали контракти з "Росатомом"
06:07
Буданов: Третина "Шахедів" доходить до цілі, терор дронами може бути ще довго
05:15
Північна і Південна Корея обмінялися пострілами біля морського кордону
04:20
ISW: Шойгу намагався залякати країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні
03:20
NYT: Ізраїль дав Україні розвіддані для боротьби з "Шахедами"
Усі новини...