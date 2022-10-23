Ночной обстрел Донетчины: в Курдюмовке погибли 3 человека
Воскресенье, 23 октября 2022, 13:34
В результате ночных обстрелов Донецкой области, в населенном пункте Курдюмовка Торецкой громады погибли 3 мирных жителей.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде".
Детали: По его словам, артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - мужчина.
Также Кириленко призвал жителей области к эвакуации.
Что предшествовало: По данным Кириленко, российские захватчики за минувшие сутки убили 2 жителей области, еще 9 человек получили ранения.