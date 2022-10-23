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Ночной обстрел Донетчины: в Курдюмовке погибли 3 человека

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 13:34
Фото: Кириленко в Telegram

В результате ночных обстрелов Донецкой области, в населенном пункте Курдюмовка Торецкой громады погибли 3 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде".

Детали: По его словам, артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - мужчина.

Также Кириленко призвал жителей области к эвакуации.

Что предшествовало: По данным Кириленко, российские захватчики за минувшие сутки убили 2 жителей области, еще 9 человек получили ранения.

Темы: Донецкая областьвойнажертвыУкраина
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