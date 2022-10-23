Шойгу начал рассказывать бред о "грязной бомбе" Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
Источник: Минобороны РФ в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Дословно Минобороны РФ: "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"".
Детали: Также сообщается, что министры обсудили российскую войну в Украине, "которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации".
Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
Пропагандисты придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана". Сообщается, что якобы задачу изготовить ту самую "грязную бомбу" получило руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, и Киевского Института ядерных исследований.
Рупор Кремля уверяет, что работы над "грязной бомбой" якобы находятся на завершающей стадии.
Также пропагандисты сообщили, что якобы Офис Зеленского негласно контактирует с представителями Великобритании по вопросу "возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".
Предыстория:
- Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году.
- Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".
- Позже СМИ сообщили, что ядерный удар России, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и – потенциально – Североатлантического альянса.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.
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