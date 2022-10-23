Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу начал рассказывать бред о "грязной бомбе" Украины

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 14:52
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".

Источник: Минобороны РФ в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно Минобороны РФ: "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"".

Детали: Также сообщается, что министры обсудили российскую войну в Украине, "которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации".

Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. 

Пропагандисты придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана". Сообщается, что якобы задачу изготовить ту самую "грязную бомбу" получило руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, и Киевского Института ядерных исследований.

Рупор Кремля уверяет, что работы над "грязной бомбой" якобы находятся на завершающей стадии.

ВИДЕО ДНЯ

Также пропагандисты сообщили, что якобы Офис Зеленского негласно контактирует с представителями Великобритании по вопросу "возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".

Предыстория:

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Росcиявойнапровокацииядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине

RT выгнал своего пропагандиста за предложение топить украинских детей в реке

Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников

Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии

В Пентагоне рассказали о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу

В Еврокомиссии заявили об "окончательном отделении" от газа из России

Все новости...
Росcия
Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели
Российским мобилизованным не хватает одежды, обуви и снаряжения – сводка Генштаба
Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины
Последние новости
10:07
В РФ назвали причину падения самолета в Ейске: виноваты чайки
09:50
Глава МИД Греции после визита в Киев приравнял ревизионизм Турции к действиям РФ в Украине
09:47
ВВП Китая вырос на 3,9% - значительно медленнее цели правительства
09:42
Россияне готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него – Буданов
09:33
В Польше хотят ужесточить наказание за шпионаж: до 25 лет заключения
09:32
аудиоСБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с врагом
09:22
Оккупанты потеряли почти полтысячи человек за сутки – Генштаб
09:16
НБУ снова продал из резервов более полумиллиарда долларов
08:57
Россияне не намерены уходить с ЗАЭС, но якобы не против "защитной зоны"
08:34
Британская разведка: Украина все лучше сбивает иранские "Шахеды"
Все новости...