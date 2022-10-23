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Шойгу начал рассказывать бред о "грязной бомбе" Украины

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 14:52
Шойгу начал рассказывать бред о грязной бомбе Украины
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".

Источник: Минобороны РФ в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно Минобороны РФ: "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"".

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Детали: Также сообщается, что министры обсудили российскую войну в Украине, "которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации".

Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. 

Пропагандисты придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана". Сообщается, что якобы задачу изготовить ту самую "грязную бомбу" получило руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, и Киевского Института ядерных исследований.

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Рупор Кремля уверяет, что работы над "грязной бомбой" якобы находятся на завершающей стадии.

Также пропагандисты сообщили, что якобы Офис Зеленского негласно контактирует с представителями Великобритании по вопросу "возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".

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Темы: Росcиявойнапровокацииядерное оружие
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