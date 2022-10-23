Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак: Росія розуміє лише мову сили, треба колективно добити ворога

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 16:25
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що самого заклику до Росії вивести війська з Запорізької АЕС недостатньо, потрібні зброя і санкції, бо РФ розуміє лише мову сили.

Джерело: Єрмак у Telegram  

Пряма мова Єрмака: "G7 закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.

Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили".

Деталі: За словами голови ОП, ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, а його економіка руйнується завдяки системним санкціям.

Єрмак підкреслив, що потрібно "більше рішучості колективно добити ворога", бо з "терористами інакше нічого не працює".

Передісторія: 

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Андрій ЄрмакРосіяG7ЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Буданов: По фіналу Медведчук з'явився в Москві

У понеділок світло вимикатимуть у Києві та семи областях України

Росіяни готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього – Буданов

аудіоСБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січ" із ворогом

ISW: Шойгу намагався залякати країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні

RT вигнав свого пропагандиста за пропозицію топити українських дітей у річці

Усі новини...
Андрій Єрмак
Група Єрмака-Макфола пропонує демократичним країнам список росіян для санкцій
Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу
Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії
Останні новини
11:29
"МОЗ зачищає український ринок іноземних ліків, прикриваючись Росією та Білоруссю" – Устінова
11:18
Starlink працюватимуть в Україні незалежно від фінансування Пентагону – Маск
11:11
Буданов розповів, що робити тим, хто зібрався на Щекавицю
11:00
Ціни на нафту падають через просочення поганих настроїв у Китаї на ринки
10:56
Російські окупанти оголосили набір у "тероборону" Херсона
10:50
Чеський енергетичний оператор судитиметься з "Газпромом" через зрив поставок
10:48
Буданов: По фіналу Медведчук з'явився в Москві
10:35
У понеділок світло вимикатимуть у Києві та семи областях України
10:26
Резніков поговорив з колегами з Британії, Туреччини і Франції про фейкові звинувачення РФ
10:13
Як переселенцям отримати тимчасове житло: інструкція
Усі новини...