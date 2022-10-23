Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак: Росія розуміє лише мову сили, треба колективно добити ворога

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 16:25
Єрмак: Росія розуміє лише мову сили, треба колективно добити ворога
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що самого заклику до Росії вивести війська з Запорізької АЕС недостатньо, потрібні зброя і санкції, бо РФ розуміє лише мову сили.

Джерело: Єрмак у Telegram  

Пряма мова Єрмака: "G7 закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.

Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОП, ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, а його економіка руйнується завдяки системним санкціям.

Єрмак підкреслив, що потрібно "більше рішучості колективно добити ворога", бо з "терористами інакше нічого не працює".

Передісторія: 

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Андрій ЄрмакРосіяG7ЗАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: