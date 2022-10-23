Єрмак: Росія розуміє лише мову сили, треба колективно добити ворога

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що самого заклику до Росії вивести війська з Запорізької АЕС недостатньо, потрібні зброя і санкції, бо РФ розуміє лише мову сили.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "G7 закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.



Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили".

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Деталі: За словами голови ОП, ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, а його економіка руйнується завдяки системним санкціям.



Єрмак підкреслив, що потрібно "більше рішучості колективно добити ворога", бо з "терористами інакше нічого не працює".

Передісторія:

Раніше Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.

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