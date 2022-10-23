G7 засудила викрадення Росією керівництва ЗАЕС

Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.

Джерело: заява G7, оприлюднена на сайті Федерального міністерства закордонних справ

Дослівно: "Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)…

Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу".

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