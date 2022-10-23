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Ермак: Россия понимает только язык силы, нужно коллективно добить врага

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 16:25
Ермак: Россия понимает только язык силы, нужно коллективно добить врага
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что самого призыва к России вывести войска с Запорожской АЭС недостаточно, нужны оружие и санкции, потому что РФ понимает только язык силы.

Источник: Ермак в Telegram 

Прямая речь Ермака: "G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска.

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Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы".

Детали: По словам главы ОП, эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, а его экономика разрушается благодаря системным санкциям.  

Ермак подчеркнул, что нужно "больше решимости коллективно добить врага", потому что с "террористами иначе ничего не работает".

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Темы: Андрей ЕрмакРосcияG7ЗАЭС
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