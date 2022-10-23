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Мер Миколаєва показав наслідки російських ударів: пошкоджені 5 багатоповерхівок

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 17:09
Мер Миколаєва показав наслідки російських ударів: пошкоджені 5 багатоповерхівок
Тут і далі фото з Telegram Сєнкевича

У результаті російських обстрілів Миколаєва 23 жовтня пошкоджені 5 багатоповерхових та 10 приватних будинків.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів. За інформацією адміністрації району, сьогодні (23 жовтня – ред.) пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок. У них загалом вибито близько 250 вікон та 115 балконних рам.
 
Вибуховою хвилею та уламками вікна винесло і в 10 приватних будинках, у двох з них також пошкоджений дах". 

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Деталі: Мер додав, що працівники КП "Парки" та підрядники уже розчистили проїзди й тротуари від уламків і сміття. А 24 жовтня приберуть каміння та залізяччя із зелених зон. 

 

Працівники КП "Пілот" вже почали закривати пошкоджені вікна, ці роботи продовжаться і в понеділок.

За словами Сєнкевича, власникам приватних будинків адміністрація району видає плівку та ОСБ плити. 

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Теми: Миколаїввійна
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