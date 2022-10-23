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Мэр Николаева показал последствия российских ударов: повреждены 5 многоэтажек

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 17:09
Мэр Николаева показал последствия российских ударов: повреждены 5 многоэтажек
Здесь и далее фото из Telegram Сенкевича

В результате российских обстрелов Николаева 23 октября повреждены 5 многоэтажных и 10 частных домов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Ликвидируем последствия ночных обстрелов. По информации администрации района, сегодня (23 октября – ред.) повреждения получили 5 многоэтажек. В них в общем выбито около 250 окон и 115 балконных рам.

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Взрывной волной и обломками окна вынесло и в 10 частных домах, в двух из них также повреждена крыша". 

 

Детали: Мэр добавил, что работники КП "Парки" и подрядчики уже расчистили проезды и тротуары от обломков и мусора. А 24 октября уберут камни и железо из зеленых зон. 

 

Работники КП "Пилот" уже начали закрывать поврежденные окна, эти работы продолжатся и в понедельник.

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По словам Сенкевича, владельцам частных домов администрация района выдает пленку и ОСБ плиты.

 

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Темы: Николаеввойна
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