Мэр Николаева показал последствия российских ударов: повреждены 5 многоэтажек

Здесь и далее фото из Telegram Сенкевича

В результате российских обстрелов Николаева 23 октября повреждены 5 многоэтажных и 10 частных домов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Ликвидируем последствия ночных обстрелов. По информации администрации района, сегодня (23 октября – ред.) повреждения получили 5 многоэтажек. В них в общем выбито около 250 окон и 115 балконных рам.

Взрывной волной и обломками окна вынесло и в 10 частных домах, в двух из них также повреждена крыша".

Детали: Мэр добавил, что работники КП "Парки" и подрядчики уже расчистили проезды и тротуары от обломков и мусора. А 24 октября уберут камни и железо из зеленых зон.

Работники КП "Пилот" уже начали закрывать поврежденные окна, эти работы продолжатся и в понедельник.

По словам Сенкевича, владельцам частных домов администрация района выдает пленку и ОСБ плиты.

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Предыстория:

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах оккупантами города ракетами типа С-300. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения жилых домов, инфраструктуры.

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