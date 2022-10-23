Зеленський: У всіх регіонах після суботнього удару відновлено можливість електропостачання

наслідки удару по одному з енергетичних об'єктів 22 жовтня, фото з Telegram Зеленського

У всіх регіонах, які потрапили під російські удари у суботу, відновлено можливість постачання електрики.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики.

…Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо".

Деталі: При цьому президент зазначив, що в багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Він звернувся до очільників громад і мерів міст з проханням слідкувати, щоб електроенергія не витрачалася даремно.

"Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі", - закликав Зеленський.

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Він також повідомив, що у звільнених районах продовжується підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств.

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