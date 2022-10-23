Зеленський: У всіх регіонах після суботнього удару відновлено можливість електропостачання
У всіх регіонах, які потрапили під російські удари у суботу, відновлено можливість постачання електрики.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики.
…Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо".
Деталі: При цьому президент зазначив, що в багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
Він звернувся до очільників громад і мерів міст з проханням слідкувати, щоб електроенергія не витрачалася даремно.
"Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі", - закликав Зеленський.
Він також повідомив, що у звільнених районах продовжується підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств.
Передісторія:
- У суботу росіяни знову здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України.
- За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
- Генштаб повідомив, що внаслідок ворожих ударів у суботу постраждали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
- У суботу окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних іранських дронів. При цьому 20 крилатих ракет та 11 БпЛА українським захисникам вдалося збити.