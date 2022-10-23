Зеленский: Во всех регионах после субботнего удара восстановлена возможность электроснабжения
Во всех регионах, которые попали под российские удары в субботу, восстановлена возможность поставки электричества.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Сегодня уже можем отчитаться, что во всех наших регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.
...Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это значительно более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим".
Детали: При этом президент отметил, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений.
Он обратился к руководителям общин и мэрам городов с просьбой следить, чтобы электроэнергия не тратилась зря.
"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень экономно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", - призвал Зеленский.
Он также сообщил, что в освобожденных районах продолжается подключение к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств.
Предыстория:
- В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины.
- По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
- Генштаб сообщил, что в результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
- В субботу оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных иранских дронов. При этом 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским защитникам удалось сбить.