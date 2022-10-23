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Зеленский: Во всех регионах после субботнего удара восстановлена возможность электроснабжения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 21:19
последствия удара по одному из энергетических объектов 22 октября, фото из Telegram Зеленского

Во всех регионах, которые попали под российские удары в субботу, восстановлена возможность поставки электричества.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня уже можем отчитаться, что во всех наших регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

...Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это значительно более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим".

Детали: При этом президент отметил, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений.

Он обратился к руководителям общин и мэрам городов с просьбой следить, чтобы электроэнергия не тратилась зря.

"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень экономно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", - призвал Зеленский.

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Он также сообщил, что в освобожденных районах продолжается подключение к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств.

Предыстория:

  • В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. 
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Генштаб сообщил, что в результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей. 
  • В субботу оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных иранских дронов. При этом 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским защитникам удалось сбить.

Темы: Зеленскийэлектроэнергиявойна
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