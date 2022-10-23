Зеленский: Во всех регионах после субботнего удара восстановлена возможность электроснабжения

последствия удара по одному из энергетических объектов 22 октября, фото из Telegram Зеленского

Во всех регионах, которые попали под российские удары в субботу, восстановлена возможность поставки электричества.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня уже можем отчитаться, что во всех наших регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

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...Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это значительно более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим".

Детали: При этом президент отметил, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений.

Он обратился к руководителям общин и мэрам городов с просьбой следить, чтобы электроэнергия не тратилась зря.

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"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень экономно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", - призвал Зеленский.

Он также сообщил, что в освобожденных районах продолжается подключение к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств.

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