Усі кияни й мешканці області вже зі світлом – ДТЕК
Киянам та мешканцям Київщини повернули світло після стабілізаційних відключень, запроваджених у неділю.
Джерело: пресслужба ДТЕК
Деталі: Зазначається, що стабілізаційні відключення електроенергії запроваджувалися за розпорядженням НЕК Укренерго з 11:13 до 21:24 неділі.
У компанії додали, що ситуація в енергосистемі лишається складною й закликали мешканців Києва та області споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.
Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.
У ДТЕК нагадали, що у разі застосування стабілізаційних відключень докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
Що передувало: 23 жовтня у Києві та області знову відбувалися віялові відключення.
Передісторія:
- 22 жовтня росіяни знову здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України.
- За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
- Генштаб повідомив, що внаслідок ворожих ударів у суботу постраждали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.