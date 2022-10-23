Усі кияни й мешканці області вже зі світлом – ДТЕК

Киянам та мешканцям Київщини повернули світло після стабілізаційних відключень, запроваджених у неділю.

Джерело: пресслужба ДТЕК

Деталі: Зазначається, що стабілізаційні відключення електроенергії запроваджувалися за розпорядженням НЕК Укренерго з 11:13 до 21:24 неділі.

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У компанії додали, що ситуація в енергосистемі лишається складною й закликали мешканців Києва та області споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

У ДТЕК нагадали, що у разі застосування стабілізаційних відключень докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

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Що передувало: 23 жовтня у Києві та області знову відбувалися віялові відключення.

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