Все киевляне и жители области уже со светом – ДТЭК
Киевлянам и жителям Киевской области вернули свет после стабилизационных отключений, введенных в воскресенье.
Источник: пресс-служба ДТЭК
Детали: Отмечается, что стабилизационные отключения электроэнергии вводились по распоряжению НЭК Укрэнерго с 11:13 до 21:24 воскресенья.
В компании добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной и призвали жителей Киева и области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.д.
В ДТЭК напомнили, что в случае применения стабилизационных отключений прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.
Что предшествовало: 23 октября в Киеве и области снова происходили веерные отключения.
Предыстория:
- В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины.
- По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
- Генштаб сообщил, что в результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.