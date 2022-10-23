Все киевляне и жители области уже со светом – ДТЭК

Киевлянам и жителям Киевской области вернули свет после стабилизационных отключений, введенных в воскресенье.

Источник: пресс-служба ДТЭК

Детали: Отмечается, что стабилизационные отключения электроэнергии вводились по распоряжению НЭК Укрэнерго с 11:13 до 21:24 воскресенья.

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В компании добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной и призвали жителей Киева и области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.д.

В ДТЭК напомнили, что в случае применения стабилизационных отключений прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

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Что предшествовало: 23 октября в Киеве и области снова происходили веерные отключения.

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