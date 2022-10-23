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Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 147 мирних мешканців – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 23:02
Олексій Кулеба, фото з Telegram

Під час окупації Київщини навесні росіяни незаконно вивезли до Білорусі та РФ 147 мирних мешканців.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram

Дослівно: "Лише за офіційними даними, під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ.

43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
  • Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загарбниками.
  • Загалом станом на 20 жовтня поліція виявила вже 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів Київщини.

Теми: Київська областьокупаціядепортація
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