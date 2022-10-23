Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 147 мирних мешканців – ОВА

Під час окупації Київщини навесні росіяни незаконно вивезли до Білорусі та РФ 147 мирних мешканців.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram

Дослівно: "Лише за офіційними даними, під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ.

43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома".

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