Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 147 мирних мешканців – ОВА
Неділя, 23 жовтня 2022, 23:02
Під час окупації Київщини навесні росіяни незаконно вивезли до Білорусі та РФ 147 мирних мешканців.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram
Дослівно: "Лише за офіційними даними, під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ.
43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
- Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загарбниками.
- Загалом станом на 20 жовтня поліція виявила вже 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів Київщини.