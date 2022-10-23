Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА
Воскресенье, 23 октября 2022, 23:02
Во время оккупации Киевской области весной россияне незаконно вывезли в Беларусь и РФ 147 мирных жителей.
Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram
Дословно: "Только по официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ.
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43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".
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Предыстория:
- В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
- Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
- Всего по состоянию на 20 октября полиция обнаружила уже 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.