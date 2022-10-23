Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА

Во время оккупации Киевской области весной россияне незаконно вывезли в Беларусь и РФ 147 мирных жителей.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "Только по официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ.

43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".

Знать больше: Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине

Трагедия всей Киевской области и одной семьи в Буче. Что известно о преступлениях за полгода и как восстанавливается область

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ