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Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 23:02
Алексей Кулеба, фото из Telegram

Во время оккупации Киевской области весной россияне незаконно вывезли в Беларусь и РФ 147 мирных жителей.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "Только по официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ.

43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
  • Всего по состоянию на 20 октября полиция обнаружила уже 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.

Темы: Киевская областьоккупациядепортация
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