Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 23:02
Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА
Алексей Кулеба, фото из Telegram

Во время оккупации Киевской области весной россияне незаконно вывезли в Беларусь и РФ 147 мирных жителей.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "Только по официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ.

Реклама:

43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".

Знать больше: Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине

Трагедия всей Киевской области и одной семьи в Буче. Что известно о преступлениях за полгода и как восстанавливается область

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
  • Всего по состоянию на 20 октября полиция обнаружила уже 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.

Темы: Киевская областьоккупациядепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: