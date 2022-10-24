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RT выгнал своего пропагандиста за предложение топить украинских детей в реке

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 02:36
фото: ria

Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его заявления о том, что нужно топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.

Источник: российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян

Дословно: "На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".

Детали: В то же время Симоньян заявила, что "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей". Она назвала высказывание Красовского "диким и отвратительным", но "возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка".

Что предшествовало:

  • Ведущий, директор по вещанию русскоязычной версии канала Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Лукьяненко рассказал, что в 1980-м году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями". "А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где течет кача. Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий. Он также предлагал забивать детей в "еловую хату" в Карпатах и сжигать.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны мира запретить вещание Russia Today.

Темы: пропагандаРосcия
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