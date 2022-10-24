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NYT: Ізраїль дав Україні розвіддані для боротьби з "Шахедами"

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 03:20
NYT: Ізраїль дав Україні розвіддані для боротьби з Шахедами

Ізраїль надав розвідувальні дані, необхідні для збивання іранських безпілотників.

ДжерелоThe New York Times

Дослівно: "Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники".

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Деталі: Після нападу безпілотників на Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони.

Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, в основному тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС в Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби протиповітряної оборони.

Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль може втратити можливість відточити свою тактику протистояння загрозам на власній території, надаючи допомогу в боротьбі з безпілотниками, яка зараз ведеться в Україні.

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За його словами, ці іранські безпілотники, які вражають українські міста, були розроблені як масова зброя для ударів по Ізраїлю: "Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю".

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Нагадаємо:

Теми: ІранІзраїльвійна
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