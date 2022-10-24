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NYT: Израиль дал Украине разведданные для борьбы с "Шахедами"

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 03:20

Израиль предоставил разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.

ИсточникThe New York Times

Дословно: "Украинский чиновник, говоря не под запись, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники".

Детали: После нападения беспилотников на Киев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит системы раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Израиль может упустить возможность отточить свою тактику противостояния угрозам на собственной территории, предоставляя помощь в борьбе с беспилотниками, которая сейчас ведется в Украине.

По его словам, эти иранские беспилотники, которые поражают украинские города, были разработаны как массовое оружие для ударов по Израилю: "Они используют Украину как полигон, чтобы увидеть слабые места, усовершенствовать их, и рано или поздно они применят их против Израиля".

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Напомним:

Темы: ИранИзраильвойна
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