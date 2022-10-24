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ISW: Шойгу намагався залякати країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 04:20
ISW: Шойгу намагався залякати країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні
ФОТО: GETTY

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і  послабити НАТО, залякуючи  міністрів оборони країн з Альянсу 23 жовтня, бо Росія зіштовхується з військовими невдачами.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО і розповідав про так звану українську "брудну бомбу". Російські державні засоби масової інформації поширювали цю неправдиву і безглузду заяву.  За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.  

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Зазначається, що звіти Міністерства оборони Росії про дзвінки містять незначні розбіжності: у них стверджується, що Шойгу обговорював "стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації" в Україні в розмові зі своїм французьким колегою; обговорював "ситуацію в Україні" і робив неправдиві заяви про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" в розмовах з Великою Британією, Францією і Туреччиною; і просто обговорював ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Востаннє Шойгу розмовляв з міністром Остіном 21 жовтня.

Представники США, Великобританії та України категорично заперечили і засудили неправдиві звинувачення Шойгу, а міністр оборони США Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.  

Коментарі Шойгу навряд чи передвіщають ядерний теракт проти одного або декількох великих українських населених пунктів або об'єктів критичної інфраструктури в надії шокувати Україну і змусити її капітулювати або змусити Захід припинити допомогу Україні.

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Крім того, Кремль навряд чи готує атаку з використанням "брудних бомб" під фальшивим  прапором. Заяви Шойгу є продовженням тривалої російської інформаційної кампанії. Кремль заявляв, що західні держави допоможуть Україні здійснити атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором, починаючи з  лютого. У квітні МО Росії заявило, що має інформацію про те, що США "готують провокації для звинувачення Збройних сил Росії у використанні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї".  Російські пропагандистські ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї і планують атаки під чужим прапором.

Дослівно: "Тому заклики Шойгу - і посилення російськими державними ЗМІ неправдивих погроз про "брудні бомби" - швидше за все, мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з постійними військовими невдачами і ймовірною втратою західної частини Херсона до кінця року".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонні дзвінки Сергія Шойгу. Він вважає, що світ має максимально жорстко відреагувати: "Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне".

Теми: РосіяНАТО
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