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ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 04:20
ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине
ФОТО: GETTY

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, запугивая министров обороны стран из Альянса 23 октября, потому что Россия сталкивается с военными неудачами.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". Российские государственные средства массовой информации распространяли это ложное и бессмысленное заявление.  По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.  

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Отмечается, что отчеты Министерства обороны России о звонках содержат незначительные расхождения: в них утверждается, что Шойгу обсуждал "устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации" в Украине в разговоре со своим французским коллегой; обсуждал "ситуацию в Украине" и делал ложные заявления о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" в разговорах с Великобританией, Францией и Турцией; и просто обсуждал ситуацию в Украине без упоминания о "грязной бомбе" в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином. Последний раз Шойгу разговаривал с министром Остином 21 октября.

Представители США, Великобритании и Украины категорически отрицали и осудили ложные обвинения Шойгу, а министр обороны США Остин позвонил своему британскому коллеге Бену Уоллесу после разговора с Шойгу.  

Комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.

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Кроме того, Кремль вряд ли готовит атаку с использованием "грязных бомб" под фальшивым флагом. Заявления Шойгу являются продолжением длительной российской информационной кампании. Кремль заявлял, что западные государства помогут Украине осуществить атаку с применением оружия массового уничтожения под чужим флагом, начиная с февраля. В апреле МО России заявило, что располагает информацией о том, что США "готовят провокации для обвинения Вооруженных сил России в использовании химического, биологического или тактического ядерного оружия".  Российские пропагандистские СМИ неоднократно утверждали, что западные государства поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом.

Дословно: "Поэтому призывы Шойгу - и усиление российскими государственными СМИ ложных угроз о "грязных бомбах" - скорее всего, имеют целью запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с постоянными военными неудачами и вероятной потерей западной части Херсона до конца года".

Напомним: Президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонные звонки Сергея Шойгу. Он считает, что мир должен максимально жестко отреагировать: "Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг - она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит".

Темы: РосcияНАТО
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