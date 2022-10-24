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Голова ГУР: Росія хоче занурити Україну в темряву й холод, але цього не буде

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 08:26
Голова ГУР: Росія хоче занурити Україну в темряву й холод, але цього не буде
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що Російська Федерація чинить акти тероризму у війни проти України, але він певен: їй не вдасться цілковито позбавити українців опалення й електроенергії. 

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді" 

Деталі: За словами очільника військової розвідки, "все, що робить зараз Росія – це акт тероризму", її найголовніша мета – посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. 

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"Паніка і страх – це головна зброя терору", – сказав Буданов. 

Тому росіяни намагаються завдати серйозних втрат українському енергетичному сектору і припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару.

Пряма мова: "Ну й загалом, як вони кажуть, погрузити Україну в суцільну темряву і холодну зиму – це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться, всі наші служби працюють відповідним чином, і їхні мрії не здійсняться. Ускладнення справді є, але критичного поки що нічого немає. 

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До речі, цікавий момент: весь попередній період росіяни здебільшого били по військових об'єктах, меншою кількістю – по цивільних. А зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють тільки по цивільних.

Це ще раз підтверджує моє твердження, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети".

Теми: війнаРосіярозвідка
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