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Глава ГУР: Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод, но этого не будет

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 08:26
Глава ГУР: Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод, но этого не будет
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что Российская Федерация совершает акты терроризма в войне против Украины, но он уверен: ей не удастся полностью лишить украинцев отопления и электроэнергии. 

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" 

Детали: По словам главы военной разведки, "все, что делает сейчас Россия – это акт терроризма", ее главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. 

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"Паника и страх – это главное оружие террора", – сказал Буданов. 

Поэтому россияне пытаются нанести серьезный ущерб украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

Прямая речь: "Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную темноту и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет. 

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Кстати, интересный момент: весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. 

Это еще раз подтверждает мое утверждение, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели".

Темы: войнаРосcияразведка
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