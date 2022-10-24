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У РФ назвали причину падіння літака в Єйську: винні чайки

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 10:07
Місце падіння літака, фото REUTERS

У Росії дійшли висновку, що причиною авіакатастрофи військового літака в Єйську, внаслідок чого загинуло 15 людей, було потрапляння чайок у двигун бомбардувальника. 

Джерело: ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах

Деталі: У двигун бомбардувальника Су-34 потрапили дві чайки, їхні рештки було знайдено під час огляду уламків. Саме це, за інформацією російських ЗМІ, стало причиною авіакатастрофи. Птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав. 

В Слідчому комітеті РФ заяв про причини падіння Су-34 не робили.

Що цьому передувало: Бомбардувальник Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев'ятиповерхівки в російському Єйську, що розташований недалеко від окупованого Маріуполя. Пілоти літака катапультувалися.

У житловому будинку почалася пожежа. За останніми даними, загинули 15 осіб, понад 20 постраждали.

Теми: Росія
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