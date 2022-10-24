Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ назвали причину падения самолета в Ейске: виноваты чайки

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 10:07
В РФ назвали причину падения самолета в Ейске: виноваты чайки
Место падения самолета, фото REUTERS

В Росси пришли к выводу, что причиной крушения военного самолета в Ейске, в результате которого погибло 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика. 

Джерело: ТАСС со ссылкой на источник

Детали: В двигатель бомбардировщика Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков. Именно это, по информации российских СМИ, стало причиной крушения самолета. Птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал. 

Реклама:

В Следственном комитете РФ заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

Что этому предшествовало: Бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал возле девятиэтажки в российском Ейске, который находится недалеко от оккупированного Мариуполя. Пилоты самолета катапультировались.

В жилом доме начался пожар. По последним данным, погибли 15 человек, больше 20 пострадали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: