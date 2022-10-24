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В РФ назвали причину падения самолета в Ейске: виноваты чайки

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 10:07
Место падения самолета, фото REUTERS

В Росси пришли к выводу, что причиной крушения военного самолета в Ейске, в результате которого погибло 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика. 

Джерело: ТАСС со ссылкой на источник

Детали: В двигатель бомбардировщика Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков. Именно это, по информации российских СМИ, стало причиной крушения самолета. Птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал. 

В Следственном комитете РФ заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

Что этому предшествовало: Бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал возле девятиэтажки в российском Ейске, который находится недалеко от оккупированного Мариуполя. Пилоты самолета катапультировались.

В жилом доме начался пожар. По последним данным, погибли 15 человек, больше 20 пострадали.

Темы: Росcия
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