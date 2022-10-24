Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У лісі на Київщині знайшли тіло ще однієї жертви окупантів – поліція

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 13:49
У лісі на Київщині знайшли тіло ще однієї жертви окупантів – поліція
Фото з Telegram очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Жителі Київщини знайшли в лісі ще одне тіло вбитого російськими окупантами цивільного.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: Поліція встановила, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району. Тіло знаходилося неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли  вбиту окупантами особу. 

Реклама:

Пряма мова: "Зріст чоловіка  – близько 190 сантиметрів, розмір ноги – 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик. 

Якщо ви володієте інформацією щодо загиблого, телефонуйте на спецлінію 102".

 
 

Читайте також: Трагедія всієї Київщини й однієї родини в Бучі. Що відомо про злочини за пів року і як відновлюється область

Що цьому передувало: На початку квітня Збройні сили України звільнили Київську область від російських окупантів.Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах області, які були тимчасово окуповані.

Теми: Київська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: