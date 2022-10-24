Жителі Київщини знайшли в лісі ще одне тіло вбитого російськими окупантами цивільного.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: Поліція встановила, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району. Тіло знаходилося неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли вбиту окупантами особу.

Пряма мова: "Зріст чоловіка – близько 190 сантиметрів, розмір ноги – 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик.

Якщо ви володієте інформацією щодо загиблого, телефонуйте на спецлінію 102".

У лісі на Київщині знайшли тіло ще однієї жертви окупантів – поліція pic.twitter.com/Gp5SWSlNt7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 24, 2022

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Що цьому передувало: На початку квітня Збройні сили України звільнили Київську область від російських окупантів.Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах області, які були тимчасово окуповані.