В лесу на Киевщине нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция
Жители Киевской области нашли в лесу еще одно тело убитого российскими оккупантами гражданского.
Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небитов в Telegram
Детали: Полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района. Тело находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека.
Прямая речь: "Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик.
Если вы владеете информацией относительно погибшего, звоните на спецлинию 102".
У лісі на Київщині знайшли тіло ще однієї жертви окупантів – поліція pic.twitter.com/Gp5SWSlNt7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 24, 2022ВИДЕО ДНЯ
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Что этому предшествовало: В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах области, которые были временно оккупированы.