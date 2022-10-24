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В лесу на Киевщине нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 13:49
Фото из Telegram главы полиции Киевщины Андрея Небытова

Жители Киевской области нашли в лесу еще одно тело убитого российскими оккупантами гражданского.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небитов в Telegram

Детали: Полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района. Тело находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека. 

Прямая речь: "Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик. 

Если вы владеете информацией относительно погибшего, звоните на спецлинию 102".

 
 

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Что этому предшествовало: В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах области, которые были временно оккупированы.

Темы: Киевская областьжертвы
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