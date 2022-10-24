Міноборони РФ вже підготувалося до підриву "брудної бомби": привело у готовність сили

Міністерство оборони Росії лякає наслідками застосування так званої "брудної бомби", звинувачуючи у підготовці до вибуху Україну. Каже, що вже привело у готовність сили і засоби, щоб начебто діяти в умовах "радіоактивного зараження".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Сили і засоби приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження".

Деталі: Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

"Річ у тім, що їхня (Заходу) недовіра до інформації, яка була передана російською стороною, не означає, що перестає існувати загроза застосування такої брудної бомби. Загроза в наявності", - сказав Пєсков.

В Міноборони Росії розкрили сценарій застосування бомби. Там кажуть, що її підрив призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних кілометрів.

Також оборонне відомство РФ лякає збільшенням потоку біженців до Європи після вибуху.

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При цьому росіяни допускають, що саме їх після застосування "брудної бомби" звинуватять у "ядерному тероризмі".

Передісторія:

Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував міністрам оборони держав НАТО і розповідав про так звану українську "брудну бомбу".

Згодом США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ має максимально жорстко відреагувати на брехню Росії про "брудну бомбу".

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