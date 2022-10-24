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Міноборони РФ вже підготувалося до підриву "брудної бомби": привело у готовність сили

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 жовтня 2022, 14:58
Міноборони РФ вже підготувалося до підриву брудної бомби: привело у готовність сили
Володимир Путін, скриншот

Міністерство оборони Росії лякає наслідками застосування так званої "брудної бомби", звинувачуючи у підготовці до вибуху Україну. Каже, що вже привело у готовність сили і засоби, щоб начебто діяти в умовах "радіоактивного зараження".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Сили і засоби приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження".

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Деталі: Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

"Річ у тім, що їхня (Заходу) недовіра до інформації, яка була передана російською стороною, не означає, що перестає існувати загроза застосування такої брудної бомби. Загроза в наявності", - сказав Пєсков.

В Міноборони Росії розкрили сценарій застосування бомби. Там кажуть, що її підрив призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних кілометрів.

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Також оборонне відомство РФ лякає збільшенням потоку біженців до Європи після вибуху.

При цьому росіяни допускають, що саме їх після застосування "брудної бомби" звинуватять у "ядерному тероризмі".

Передісторія:

  • Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував міністрам оборони держав НАТО і розповідав про так звану українську "брудну бомбу".
  • Згодом США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про "брудну бомбу".
  • Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ має максимально жорстко відреагувати на брехню Росії про "брудну бомбу".

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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