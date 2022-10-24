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Минобороны РФ уже подготовилось к подрыву "грязной бомбы": привело в готовность силы

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 14:58
Минобороны РФ уже подготовилось к подрыву грязной бомбы: привело в готовность силы
Владимир Путин, скришот

Министерство обороны России рассказало пугает последствиями применения так называемой "грязной бомбы", обвиняя в подготовке к взрыву Украину. Говорит, что уже привело в готовность силы и средства, чтобы якобы действовать в условиях "радиоактивного заражения".

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения".

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Детали: Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков отметил, что дело Запада после звонков главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, верить или не верить информации о "грязной бомбе".

"Дело в том, что их (Запада) недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо", - сказал Песков.

В Минобороны России раскрыли сценарий применения бомбы. Там говорят, что ее подрыв приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров.

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Также оборонное ведомство РФ пугает увеличением потока беженцев в Европу после взрыва.

При этом россияне допускают, что именно их после применения "грязной бомбы" обвинят в "ядерном терроризме".

Що предшествовало:

  • В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе".
  • Впоследствии США, Великобритания и Франция совместно отвергли ложь России о "грязной бомбе".
  • Президент Владимир Зеленский убежден, что мир должен максимально жестко отреагировать на ложь России о "грязной бомбе".

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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