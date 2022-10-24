Більшість українців не вірять, що Росія застосує ядерну зброю – опитування

65% українців не вірять, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, з квітня впевненість у цьому зросла.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-9 жовтня

Деталі: На початку жовтня 47% українців вважали, що РФ скоріше не буде використовувати ядерну зброю. Ще 18% думали, що країна-агресор однозначно не піде на це.

2% респондентів заявили, що Росія однозначно завдасть ядерного удару, 24% також вважали, що може піти на це. У можливість ядерного удару по країнах НАТО не вірять 84% опитаних.

З квітня впевненість українців у тому, що РФ не завдасть ядерного удару по Україні, зросла на 13%.

Опитування проводилося 8-9 жовтня методом телефонного опитування проводилося серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.